XII Региональные Чудские чтения проходят в Гдове
XII Региональные Чудские чтения, посвящённые 700-летию упоминания Гдова в летописи, проходят в Гдовском музее истории края сегодня, 22 августа. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
На чтениях выступают 16 гостей из Санкт-Петербурга, Кингисеппа, Сланцев, Пскова, Гдова и Гдовского района. Их доклады посвящены истории Гдовского края, его археологическим древностям и книжным памятникам, культурным традициям, достопримечательностям, знаменитым уроженцам Гдова и подвигам местных жителей в Первой мировой и Великой Отечественной войнах.
Мероприятие продлится до 15:30. Адрес: Гдов, улица Карла Маркса, 31.
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