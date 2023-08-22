XII Региональные Чудские чтения проходят в Гдове

13:49, 22 августа 2023, ПАИ

XII Региональные Чудские чтения, посвящённые 700-летию упоминания Гдова в летописи, проходят в Гдовском музее истории края сегодня, 22 августа. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

На чтениях выступают 16 гостей из Санкт-Петербурга, Кингисеппа, Сланцев, Пскова, Гдова и Гдовского района. Их доклады посвящены истории Гдовского края, его археологическим древностям и книжным памятникам, культурным традициям, достопримечательностям, знаменитым уроженцам Гдова и подвигам местных жителей в Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

Мероприятие продлится до 15:30. Адрес: Гдов, улица Карла Маркса, 31.