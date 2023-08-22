Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

XII Региональные Чудские чтения проходят в Гдове

XII Региональные Чудские чтения, посвящённые 700-летию упоминания Гдова в летописи, проходят в Гдовском музее истории края сегодня, 22 августа. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

На чтениях выступают 16 гостей из Санкт-Петербурга, Кингисеппа, Сланцев, Пскова, Гдова и Гдовского района. Их доклады посвящены истории Гдовского края, его археологическим древностям и книжным памятникам, культурным традициям, достопримечательностям, знаменитым уроженцам Гдова и подвигам местных жителей в Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

Мероприятие продлится до 15:30. Адрес: Гдов, улица Карла Маркса, 31.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 августа 2023

Великолучанин послушался мошенников и лишился 30 тысяч рублей

22 августа 2023

День флага России отмечают в районах Псковской области

22 августа 2023

XII Региональные Чудские чтения проходят в Гдове

22 августа 2023

Более 50 государственных и региональных наград вручили псковичам

22 августа 2023

Памятник патриарху Тихону открыли в Кунье

22 августа 2023

Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 23 августа

22 августа 2023

Вера Кондратьева станет гостьей программы на «Серебряном дожде»

22 августа 2023

В Псковской области не хватает олигофренопедагогов и нейропсихологов – эксперт


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...