Органный концерт «Итальянские мотивы» состоится в Пскове 26 августа

15:33, 22 августа 2023, ПАИ

26 августа в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове пройдет концерт органной музыки из цикла «Итальянские мотивы». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед слушателями выступит органистка Наталья Михайлова, выпускница Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова и Санкт-Петербургского государственного университета , преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона СПбГУ, лауреат международных органных конкурсов.

В концерте «Итальянские мотивы» прозвучат органные шедевры XVIII-XIX веков: композиторов и органистов эпохи барокко – незабвенного германца Иоганна Себастьяна Баха, итальянцев Франческо Дуранте, Джованни Баттисты Пешетти, Андреа Луккези, Алессандро Марчелло, Антонио Лучо Вивальди, а также русского композитора-лирика конца XVIII века Дмитрия Бортнянского.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

