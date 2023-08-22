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Культура

Органный концерт «Итальянские мотивы» состоится в Пскове 26 августа

26 августа в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове пройдет концерт органной музыки из цикла «Итальянские мотивы». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед слушателями выступит органистка Наталья Михайлова, выпускница Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова и Санкт-Петербургского государственного университета , преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона СПбГУ, лауреат международных органных конкурсов.

В концерте «Итальянские мотивы» прозвучат органные шедевры XVIII-XIX веков: композиторов и органистов эпохи барокко – незабвенного германца Иоганна Себастьяна Баха, итальянцев Франческо Дуранте, Джованни Баттисты Пешетти, Андреа Луккези, Алессандро Марчелло, Антонио Лучо Вивальди, а также русского композитора-лирика конца XVIII века Дмитрия Бортнянского. 

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта.  Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. 

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.
 

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