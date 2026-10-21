Михаил Ведерников обсудил с главврачами диспансеризацию и профосмотры в Псковской области

09:49, 21 октября 2026, ПАИ

Как проходят диспансеризация и профилактические осмотры, обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с главными врачами медицинских организаций. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, в регионе есть все условия, чтобы выполнить плановые показатели, в том числе современное оборудование. Область получила более 15 тысяч единиц оборудования благодаря президентским нацпроектам «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь».

Отдельно на совещании остановились на репродуктивном здоровье жителей. Губернатор отметил, что демографическая политика является одним из главных приоритетов президента.

Ещё одно важнейшее направление – диспансеризация ветеранов специальной военной операции. Вместе с фондом «Защитники Отечества» в регионе сформируют выездные бригады медиков и социальных координаторов, чтобы организовать эту работу максимально удобно для ветеранов.