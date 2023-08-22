55 государственных и региональных наград вручили псковичам в День Государственного флага РФ

19:28, 22 августа 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Государственного флага РФ, прошло в Приказных палатах Псковского кремля сегодня, 22 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Награды присутствующим от имени правительства Псковской области вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области































































Три военнослужащих награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» I степени. Восемь военнослужащих и токарь ЗАО «Завод электротехнического оборудования» Юрий Михайлов были награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также один военнослужащий награждён медалью Суворова.

Медалью «За отвагу» награждены три сотрудника Росгвардии. Шесть сотрудников Росгвардии и полиции наградили медалями «За отличие в охране общественного порядка».

Медаль Луки Крымского вручили фармацевту Псковской городской клинической больницы Елене Николаевой.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» получили врач Псковской городской поликлиники Владимир Жигунов, фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Татьяна Сачкова и врач Островской межрайонной больницы Жанна Григорьева.

Почётную грамоту Министерства здравоохранения России вручили медицинской сестре государственного автономного учреждения здравоохранения Псковской области «Стоматологическая поликлиника» Татьяне Быстровой, заведующим отделениями детской областной клинической больницы Наталии Волковой и Елене Жуковой.

Почётной грамоты губернатора Псковской области удостоены ветеран ВДВ, художник Лев Мельников, специалист по организации и установлению выплат социального характера Центра социального обслуживания Пыталовского района Елена Кольцова, управляющий ООО ГК «МегаХолод» Татьяна Кириленок, библиотекарь филиала деревни Церковище Усвятского районного центра культуры Светлана Банифатьева, преподаватель детской школы искусств в Печорах Татьяна Добровольская, директор Дедовичской центральной районной библиотеки Лариса Егорова, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин, педагог-организатор детского центра «Надежда» Наталья Иванова, учитель математики Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Людмила Фёдорова и коллектив Псковского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (получил грамоту руководитель отдела Алексей Тимофеев).

Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области» получила заместитель директора Центра социального обслуживания Палкинского района Наталья Королева.

Благодарственные письма правительства Псковской области вручили секретарю ТОС «Центральный дворик» деревни Полна Гдовского района Лии Ильиной, гендиректору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой, специалисту по социальной работе Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца Дине Сергиной, двум военным операторам, полковнику юстиции.

Также благодарственными письмами правительства Псковской области наградили коллектив Псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община «Урарту» (награду получил председатель организации Меружан Вермишян), АНО «Движение «Скобари» (награду получила Татьяна Голикова), общественное движение «Шьём для наших Остров» (награду получила Марина Иванова), Псковскую региональную общественную организацию «Альт» (награду получила Алёна Ключерова), коллектив ЗАО «Славянка» (награду получила гендиректор швейной фабркики Елена Косенкова), общественное движение «Русские медведицы» (награду получила Юлия Миронова), общественное движение «Золотые руки ангела» (награду получила Марина Михайлова), коллектив Псковского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» (награду получила председатель организации Наталья Никифорова) и общественное движение «Женский батальон» (награду получила Наталья Савченко).