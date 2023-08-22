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Псковские полицейские посетили детский лагерь «Радуга»

Псковские полицейские и общественники совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, а также с сотрудниками Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии и артистами побывали в гостях у ребят, отдыхающих в детском летнем муниципальном оздоровительном лагере «Радуга». Об этом ПАИ сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Петухова  и специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина Фёдорова поинтересовались у детей, как проходит отдых, какие мероприятия запомнились больше всего, а также в преддверии начала учебного года напомнили им правила поведения на улице и в общественных местах.

Медицинский психолог диспансерного наркологического отделения для обслуживания детско-подросткового населения Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Ольга Сарченко пообщалась с группой подростков на тему негативного влияния курения, употребления алкоголя и наркотических веществ. Затем участники встречи вспомнили все составляющие здорового образа жизни и дружно нарисовали плакат на тему ЗОЖ.

Никого не оставило равнодушным выступление участниц фольклорного творческого объединения «Скоморошина» детского центра «Надежда» Натальи Ивановой и Софии Пиманенок. Они познакомили юных псковичей с народными песнями, обычаями и традиционными играми крестьянских детей Псковской губернии. Ребята с огромным удовольствием не только поиграли, но и попытались освоить балалайку.

Гостеприимные «хозяева лагеря» пригласили гостей к себе в домики, похвастались чистотой и порядком, а также своими достижениями в соревнованиях по дартсу.

Остаётся добавить, что путёвки для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, приобретены в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей».

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