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Общество

Митрополит Тихон посетил приходы Плюсского благочиния

В деревне Посолодино митрополит осмотрел храм Входа Господня в Иерусалим (1901) и часовню, в которых выполняются ремонтно-реставрационные работы по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)», сообщили ПАИ в организации.

В храме осуществлён ремонт кровли, фасадов, цокольной части, оконных и дверных заполнений, восстановлены печи и лестницы для подъёма на колокольню. Проводятся штукатурные работы внутри здания. Церковь построена в 1896–1901 гг. священником Петром Кулигиным и его сыном – священномучеником протоиереем Николаем Кулигиным – по проекту инженера С. Андреева.

На здании сохранилась надпись-посвящение: «В память в Бозе почившего императора Александра III». В древности в этом месте был пещерный Посолотин мужской монастырь.

Сохранились остатки древней каменной колокольни с кельей, под которой есть каменный проход к источнику.

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