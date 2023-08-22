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В Острове отметили День Государственного флага РФ

22 августа в Островском районе вместе со всей страной отметили один из важнейших, знаковых праздников современной России – День Государственного флага Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в газете «Островские вести». 

На центральной площади К. И. Назаровой, в парке Победы островичам и гостям города волонтёры раздавали ленточки-триколоры. Основные мероприятия прошли в парке Победы. Открыл праздничные мероприятия глава Островского района Дмитрий Быстров. Он поздравил островичей с Днём флага РФ.

«В государственном флаге России отражаются мощь и величие нашей страны, её славная летопись, подвиги наших предков. Отмечая День Государственного флага, мы славим свою великую державу, мы гордимся, что все мы – граждане Великой России», – сказал в своём выступлении глава района. Он пожелал всем здоровья и мирного неба над головой. А затем в рамках акции «Мы граждане России» состоялось торжественное вручение паспортов 14-летним островичам.

В церемонии награждения принял участие глава Островского района Дмитрий Быстров. «Для вас это новый и важный в жизни этап с новыми возможностями. Желаю вам пройти его с честью, стать достойными звания гражданина России», – сказал глава муниципалитета, вручая ребятам паспорта.

Лучшие творческие коллективы и солисты центра культуры «Юбилейный», детской школы искусств, Дома детского творчества подарили островичам праздничный концерт «Под флагом великой державы». Во время концерта прозвучали песни о Родине, России, любви и дружбе. Юные островичи, волонтёры центра добровольчества Островского района приняли участие во флешмобе «Молодёжный триколор», в акции «Гордо реет флаг страны», развернув огромный триколор.

Островичи исполнили гимн Российской Федерации.

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