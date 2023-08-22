В Псково-Печерском монастыре завершены фасадные работы в церкви Святого Лазаря
В Псково-Печерском монастыре завершены фасадные работы в церкви Святого Лазаря, мощение Кровавой дорожки. Об этом ПАИ сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение»
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Фото: АНО «Возрождение»
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Фото: АНО «Возрождение»
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Фото: АНО «Возрождение»
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Фото: АНО «Возрождение»
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Фото: АНО «Возрождение»
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Фото: АНО «Возрождение»
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Фото: АНО «Возрождение»
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Фото: АНО «Возрождение»
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Фото: АНО «Возрождение»
Завершается благоустройство, высадка цветов и укладка обработанного гранита на площади перед Успенским собором, перед Благовещенской церковью.
Готовятся к покраске фасады Благовещенской церкви.
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22 августа 2023
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