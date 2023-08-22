В Псково-Печерском монастыре завершены фасадные работы в церкви Святого Лазаря

23:13, 22 августа 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре завершены фасадные работы в церкви Святого Лазаря, мощение Кровавой дорожки. Об этом ПАИ сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение»



Фото: АНО «Возрождение»



Фото: АНО «Возрождение»



Фото: АНО «Возрождение»



Фото: АНО «Возрождение»



Фото: АНО «Возрождение»



Фото: АНО «Возрождение»



Фото: АНО «Возрождение»



Фото: АНО «Возрождение»



Фото: АНО «Возрождение»



















Завершается благоустройство, высадка цветов и укладка обработанного гранита на площади перед Успенским собором, перед Благовещенской церковью.

Готовятся к покраске фасады Благовещенской церкви.