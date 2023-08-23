Александр Котов: Псковская область – земля с великой историей и богатейшим наследием

09:21, 23 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона 79-й годовщиной образования Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Псковская область – земля с великой историей, богатейшим культурным и духовным наследием. Наши предки своими ратными подвигами, умелыми руками, талантливыми творениями прославили псковский край в веках. Сегодня наш черёд заботиться о процветании родной земли, своими делами и поступками доказывая, что мы достойны наших великих предшественников.

Жители Псковской области искренне любят родную землю, готовы отдавать силы и знания во имя её процветания. Именно общее стремление к достижению результата, наша сплочённая командная работа позволяют нам, несмотря на сложные вызовы, уверенно идти вперёд по пути развития. За последние годы значительно вырос областной бюджет, в регионе появились новые современные учреждения здравоохранения и образования, спортивные объекты и парки, успешно работающие сельскохозяйственные и промышленные предприятия, знаковые монументальные памятники – «Знамя Победы» и «Александр Невский с дружиной», имеющие не только культурную, но и общенациональную духовную ценность.

Впереди у нас много важных задач и амбициозных проектов. Уверен, общими усилиями жителей Псковской области все поставленные цели будут выполнены», - говорится в поздравлении Александра Котова.

В заключение он пожелал псковской земле мира и процветания, а её жителям - счастья и благополучия.