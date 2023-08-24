В Пскове будет работать участок для голосования жителей новых российских регионов

09:45, 24 августа 2023, ПАИ

Экстерриториальный избирательный участок для голосования избирателей на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет работать в Пскове с 1 по 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Проголосовать на этом избирательном участке смогут жители каждого из четырёх новых субъектов России, находящиеся в настоящее время в Псковской области.

Участок будет работать 1, 2 и 3 сентября с 8:00 до 20:00, а также 4 сентября с 8:00 до 15:00.

Также участковые избирательные комиссии будут проводить голосование в пунктах временного размещения и на дому для граждан, которые по уважительным причинам не смогут прийти на избирательный участок.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру горячей линии: 8 (800) 222-72-60.