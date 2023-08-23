ФК «Луки-Энергия» сегодня сыграет во втором раунде «Пути регионов» Кубка России по футболу

10:49, 23 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт сегодня домашний матч в рамках второго раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу против «Твери». Начало в 17:00. Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что в первом раунде Кубка России по футболу ФК «Луки-Энергия» обыграл «Псков» в гостях со счётом 2:3. «Тверь» в свою очередь переиграла новгородский «Электрон» – 2:1.

В рамках регулярного первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» «Луки-Энергия» занимает 12 место и имеет в своём активе одну победу, две ничьих и два поражения. «Тверь» занимает 16 место и имеет четыре поражения и одну ничью.

Напомним, что недавно ФК «Луки-Энергия» одержал свою первую победу на первенстве России по футболу.

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