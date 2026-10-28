Сергей Бухаров допустил появление второго фиджитал-центра в Пскове

17:36, 28 октября 2026, ПАИ

Ещё один полноценный фиджитал-центр может появиться в Пскове в ближайшее время. Об этом председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров сказал в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 октября.

«Сама дисциплина не новая, и Федерация компьютерного спорта у нас существует уже не первый год. Мы с ними плотно сотрудничаем. И на стадионе «Машиностроитель» для федерации у нас как раз есть специальное помещение, в котором уже проводились и соревнования, в том числе и обучающий процесс по данным дисциплинам», – рассказал Бухаров.

По его словам, с сентября управление образования поддержало это направление, и дисциплина появилась в нескольких школах. «То есть можно говорить о том, что у нас сеть по данному направлению в городе имеется. Конечно, хочется, чтобы это всё работало в едином ключе, чтобы все взаимодействовали между собой, и мы стремимся к этому», – отметил председатель комитета.

Он добавил, что рядом с фиджитал-центром есть несколько школ, и администрация хочет, чтобы школьники максимально посещали объект. «Говорить о том, что здесь появится ещё один полноценный фиджитал-центр, конечно, хотелось бы. В разных частях города если такие объекты будут появляться, мы будем только рады, потому что это не только компьютеры и приставки, а ещё и уличные площадки. Направление перспективное. Мы видим, как оно развивается. Я почти не сомневаюсь, что в дальнейшем на это будет сделан определённый акцент. Поэтому почему бы нет? Я думаю, что ещё один такой объект в городе, возможно, и появится в ближайшее время», – заключил Сергей Бухаров.