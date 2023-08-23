Госдума инициирует проверку студенческих общежитий по всей стране

11:25, 23 августа 2023, ПАИ

В Государственной Думе планируют провести проверку студенческих общежитий по всей стране. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по молодёжной политике.

Мониторинг соблюдения вузами норм Жилищного кодекса в отношении общежитий для студентов инициировал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, о чём он сообщил в своём Telegram-канале. Депутат обратил внимание, что многие российские университеты не заключают со студентами договоры на проживание на весь срок обучения, как того требует закон, а продлевают каждый год, чтобы в любой момент их выселить. На проблему первым обратил внимание Всероссийский студенческий союз.

«Подобная ситуация недопустима не только с юридической точки зрения, но и с моральной, ведь студент находится в перманентном стрессе. И что ему делать в случае выселения?» – написал Артём Метелев.

Депутат сообщил, что направил официальное обращение и обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым выявленную проблему.

«Ведомство уже разбирается в ситуации. Необходимо провести мониторинг нормативной базы во всех вузах, причём различной подведомственности, что и предложил министру. В рамках мониторинга в кратчайший срок следует выявить, где ещё нормативка не соответствует ЖК, и обязать вузы привести её в соответствие. Закон должен соблюдаться везде. Комитет по молодёжной политике берёт тему на контроль, результаты мониторинга обсудим в Государственной Думе в начале осенней сессии», – прокомментировал Артём Метелев.