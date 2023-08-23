Вандалы опрокинули холодильник в великолукском парке

12:01, 23 августа 2023, ПАИ

Вандалы опрокинули холодильный ларь в «Луки Парке». Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на представителей парка.

Трое парней решили перевернуть холодильный ларь, расположенный у лодочной станции. После первой попытки он упал на дерево, и ребята решили закончить начатое, опрокинув технику на землю.

При этом один из злоумышленников снимал их действия на камеру мобильного телефона.

Отмечается, что администрация парка уже написала заявление в полицию.