Около 600 жителей Новоржевского района обслуживает Выборский ФАП

14:59, 23 августа 2023, ПАИ

Работу ФАПа в деревне Выбор Новоржевского района оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Выбор обслуживает 32 населённых пункта Новоржевского района. За ним закреплено 578 человек, из них 67 – дети.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что в местном ФАПе традиционно проводится оказание первичной медико-санитарной помощи, диспансеризация населения, иммунизация населения, разъяснительная работа по профилактике инфекционной и неинфекционной заболеваемости, а также продажа лекарственных препаратов.

Диспансеризация населения, прикрепленного к ФАПу, проводится с использованием передвижного медицинского комплекса «Флюмамм» из Пушкиногорской межрайонной больницы.

Марина Гаращенко также добавила, что передвижной ФАП оказывает классический перечень услуг первичной медпомощи.

Отметим, ФАП в деревне Выбор построили в рамках реализации федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Он открылся в декабре 2019 года.