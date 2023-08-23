Систему отопления заменят в Пушкиногорской средней школе

18:27, 23 августа 2023, ПАИ

Ход капитального ремонта Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 23 августа. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Капремонт школы проходит в рамках регионального проекта «Модернизации школьных систем образования». Так, в школе обновили оборудование в столовой, а также закупили компьютеры, мебель в кабинеты, актовый зал и рекреации. Кроме того, были обустроены цифровые лаборатории и в настоящий момент проходит ремонт в спортивном зале.

В Пушкиногорской средней общеобразовательной школе уже отремонтировали полы и потолки, укрепили несущие стены, а также провели малярно-штукатурные работы. Кроме того, выполняется замена системы отопления и электромонтажные работы.

Напомним, что школа рассчитана на 1 176 обучающихся.