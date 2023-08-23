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Происшествия

Порядка трёх миллионов рублей перевёл мошенникам великолучанин

Великолучанин лишился порядка трёх миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Фото: ПАИ

Вчера, 22 августа, в полицию обратился местный 32-летний житель. Он рассказал, что 20 июля ему позвонил якобы сотрудник полиции Пскова и сообщил, что с его счёта кто-то пытается снять деньги и оформить на его имя кредит. Для предотвращения этой операции злоумышленники уговорили великолучанина снять денежные средства и перевести их на «безопасный счёт».

Далее, продолжая «спасать» его средства, в одном из мессенджеров ему позвонила женщина и обманом заставила снять и перевести деньги по разным номерам телефона. На следующий день звонок повторился. Мужчина снова выполнил указания.

26 и 27 июля он, веря, что общается с сотрудниками банка, взял несколько кредитов и перевёл все деньги через банкомат по указанным данным.

Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. В общей сложности он перевёл на счета мошенников порядка 2 миллионов 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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