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Более 2,5 млн рублей лишился великолучанин после общения мошенниками

Житель Великолукского района лишился 2,5 млн рублей после общения с мошенниками. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Фото: ПАИ

21 августа в полицию обратился 55-летний житель Великолукского района. 11 августа ему позвонил якобы сотрудник Центрального банка РФ и пояснил, что от имени мужчины по доверенности пытались оформить кредит. Далее с ним связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он пояснил, что необходимо опередить мошенников и самому оформить кредит, а затем перевести средства на «безопасный счёт».

Мужчина пошёл в банк, оформил кредиты и перевёл средства по указанным данным. Таким образом он лишился 2 млн 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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