Вальщик леса подозревается в убийстве напарника в Струго-Красненском районе

18:09, 23 августа 2023, ПАИ

Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Струго-Красненском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на лесозаготовительной делянке в Струго-Красненском районе тела 46-летнего мужчины с телесными повреждениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, к гибели пострадавшего причастен его 46-летний знакомый – вальщик леса. В день происшествия они вместе выполняли лесозаготовительные работы. В результате падения спиленного дерева пострадавший получил травму грудной клетки. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.