Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Вальщик леса подозревается в убийстве напарника в Струго-Красненском районе

Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Струго-Красненском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на лесозаготовительной делянке в Струго-Красненском районе тела 46-летнего мужчины с телесными повреждениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, к гибели пострадавшего причастен его 46-летний знакомый – вальщик леса. В день происшествия они вместе выполняли лесозаготовительные работы. В результате падения спиленного дерева пострадавший получил травму грудной клетки. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Более 2,5 млн рублей лишился великолучанин после общения мошенниками

23 августа 2023

Вальщик леса подозревается в убийстве напарника в Струго-Красненском районе

23 августа 2023

Порядка трёх миллионов рублей перевёл мошенникам великолучанин

23 августа 2023

Велосипедистку госпитализировали после ДТП в Красногородске

23 августа 2023

ВАЗ и скутер столкнулись в Плюссе  

23 августа 2023

Вандалы опрокинули холодильник в великолукском парке

22 августа 2023

В Плюссе мужчина пытался дать взятку сотрудникам ДПС

22 августа 2023

Великолучанин послушался мошенников и лишился 30 тысяч рублей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...