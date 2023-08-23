Производство сидра и сыров в Пушкинских Горах посетил Михаил Ведерников

18:58, 23 августа 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 23 августа, посетил местные компании и крестьянско-фермерские хозяйства, которые ориентированы на производство напитков и продуктов питания. Вместе с Главой региона с производителями встретились председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, Глава района Оксана Филиппова и другие официальные лица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сначала губернатор понаблюдал за тем, как организовано производство традиционного яблочного сидра. Оно является одним из наиболее крупных в России с годовым объемом производства в 250 тыс литров.

Генеральный директор компании «Заповедник» Александр Казаков рассказал Михаилу Ведерникову о технологической цепочке классического сидроделия. Особый акцент он сделал на том, что напиток производится из натурального яблочного сока прямого отжима, яблоки для которого выращиваются исключительно на территории Псковской области. Сейчас здесь делают более 15 сортов классических и фруктовых сидров.

Самые большие емкости на производстве объемом 25 тонн. Сейчас в них дозревает часть продукта. По словам на Александра Казакова, на брожение ушло почти 10 месяцев и через несколько недель напиток будет готов.

В планах руководства дальнейшее развитие компании. Благодаря гранту конкурса «Агростартап», который реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», предприниматель приобрел технику и оборудование. Этой осенью он планирует заложить в Новоржевском районе собственный яблоневый сад. В следующем году хочет построить новый цех с дегустационным залом.

Еще одно производство, которое Губернатор посетил в Пушкиногорском районе, — КФХ Сергея Сального, которое специализируется на переработке молочной продукции и производстве сыров.

Вся производственная цепочка осуществляется на оборудовании российского производства. В сутки перерабатывается около 1 тыс кг молока. Сергей Сальный обратил внимание, что, несмотря на то, что объемы производства удалось нарастить в 6 раз, все равно не удается полностью удовлетворить существующий спрос. «Сейчас все хранилища пустые. Экскурсии постоянные», — заметил он.

Сыродел обратил внимание, что для производства зачастую сложно найти подходящее сырье, так как далеко не все молоко может подойти для изготовления сыра. Михаил Ведерников поручил Комитету по сельскому хозяйству оказать содействие в поиске подходящих поставщиков.

Глава региона продегустировал несколько видов пушкиногорских сыров и положительно оценил их вкусовые качества. «Вы — молодцы. Работаете качественно, со знанием дела и со вкусом. Можете всегда рассчитывать на Правительство Псковской области», — сказал он.

Всего на сыроварне производят около 12 видов сыра, в том числе самый редкий в нашей стране норвежский сыр Брюност, который был отмечен федеральными экспертами. Для его производства используется индивидуальное оборудование, изготовленное по спецзаказу.