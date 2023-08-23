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Политика

Модельный избирательный участок презентовали в Пскове

Модельный избирательный участок на пару часов открылся на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Экскурсию по нему для представителей политических партий, общественников и СМИ провёл председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Об этом сообщил корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: Андрей Степанов

По его словам, на модельном участке присутствуют все атрибуты, которые будут на избирательных участках в период голосования.

В Пскове будет работать 80 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Ещё 9 КОИБов будет установлено в Острове. «В Пскове количество избирательных участков сократилось, а мы должны использовать 100 % комплексов», – объяснил Игорь Сопов, добавив, что на этом конкретном участке КОИБ применять не будут и есть возможность посмотреть, как будет построена работа без него.

В день голосования будут работать все 26 территориально-избирательных комиссий и 559 избирательных участков. На 441 участке будет установлена система видеонаблюдения. «Мы установим свои камеры, потому что школьные камеры не подходят, они могут считывать персональные данные избирателей», – рассказал Игорь Сопов. Охват видеонаблюдением составляет все 100 %, нет его только на участках, где голосуют военные, и в больницах.

Чего не будет в этом году – так это средств индивидуальной защиты. «Но взамен ковидной эпохи вернулась старая добрая эпоха с буфетами и пирожками. Буфеты будут работать везде, а в некоторых муниципалитетах ещё предусмотрена и концертная программа», – порадовал собравшихся председатель облизбиркома.

Ещё одна новинка – дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Каждый участок обеспечен ноутбуком, с которого можно выйти на «Госуслуги» и проголосовать дистанционно, если такая заявка была ранее подана. 

На каждом избирательном участке обязательно будет информационный стенд с информацией не только о кандидатах, но и о порядке голосования и заполнения бюллетеней. «Было всегда много споров, что можно снимать и фотографировать на участках, – напомнил Игорь Сопов. – В этом году Центральная избирательная комиссия дала разъяснения, откуда можно будет производить фото- и видеофиксацию, и на стенде будет помещена схема размещения таких мест».

Каждый участок оснащён ноутбуком и принтером. Это тоже новшество этого года, такая техника поступила впервые.

Бюллетень для голосования по-прежнему надо получать у членов УИК. У каждого из них будет бейдж и списки избирателей. Тех, кому только исполнилось 18 лет и для кого это первое голосование в жизни, ждёт подарок: молодые избиратели получат от облизбиркома фирменную обложку для паспорта.

Изюминкой этой выборной кампании станут детские уголки. 39 из них будут установлены на избирательных участках в районах, 20 – в Пскове. «Это своего рода эксперимент», – сказал Игорь Сопов.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

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