10 человек погибли при крушении частного самолёта Embraer Legacy в Тверской области

20:30, 23 августа 2023, ПАИ

В Тверской области упал частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек, три из них – члены экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы Embraer в Тверской области. В списке пассажиров самолёта значатся фамилия и имя Евгения Пригожина.

Отметим, что губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль расследование крушения самолёта в Бологовском районе.