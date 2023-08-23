10 человек погибли при крушении частного самолёта Embraer Legacy в Тверской области
В Тверской области упал частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек, три из них – члены экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы Embraer в Тверской области. В списке пассажиров самолёта значатся фамилия и имя Евгения Пригожина.
Отметим, что губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль расследование крушения самолёта в Бологовском районе.
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