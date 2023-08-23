Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семья из Опочки держит у себя в квартире хамелеона

Пару лет назад в доме семьи Павлыгиных из Опочецкого района поселилась экзотическая меняющая цвет зверушка. Об этом ПАИ сообщили в газете «Красный маяк». 

Фото газеты «Красный маяк»

У многих из нас есть домашние животные. Они становятся нашими друзьями и дарят положительные эмоции и хорошее настроение. Но мало кто решится завести у себя в квартире хамелеона.

Красавец Маверик – так его зовут – живёт в просторном террариуме, питается живыми светлячками и любит греться под светом лампы. В одной квартире он прекрасно уживается с Андреем, его супругой Дарьей, спаниелем Джесей, крысой Боней и двумя котами – Лёпой и Беляшом. Хозяевам жилплощади общение с этой рептилией доставляет особое удовольствие, правда, по признанию Андрея, содержать её сможет далеко не каждый.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Производство автомобилей в России замедлилось на фоне отпусков

23 августа 2023

Бежаницкий фермер побывал на семинаре по выращиванию ягод

23 августа 2023

Семья из Опочки держит у себя в квартире хамелеона

23 августа 2023

Заместитель командующего ВДВ России встретился с активом Великолукского района

23 августа 2023

На Рижском проспекте и в Финском парке установят знаки «Пешеходная дорожка»

23 августа 2023

В Новоржеве завершается реализация проекта «Отдых, культура и спорт»

23 августа 2023

О капремонте поговорили на «Серебряном дожде». Главное

23 августа 2023

Замкомандующего ВДВ России посетил локнянский штаб «Мы вместе»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...