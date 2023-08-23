Семья из Опочки держит у себя в квартире хамелеона

22:14, 23 августа 2023, ПАИ

Пару лет назад в доме семьи Павлыгиных из Опочецкого района поселилась экзотическая меняющая цвет зверушка. Об этом ПАИ сообщили в газете «Красный маяк».

У многих из нас есть домашние животные. Они становятся нашими друзьями и дарят положительные эмоции и хорошее настроение. Но мало кто решится завести у себя в квартире хамелеона.

Красавец Маверик – так его зовут – живёт в просторном террариуме, питается живыми светлячками и любит греться под светом лампы. В одной квартире он прекрасно уживается с Андреем, его супругой Дарьей, спаниелем Джесей, крысой Боней и двумя котами – Лёпой и Беляшом. Хозяевам жилплощади общение с этой рептилией доставляет особое удовольствие, правда, по признанию Андрея, содержать её сможет далеко не каждый.