Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бежаницкий фермер побывал на семинаре по выращиванию ягод

В селе Слобода Калужской области состоялся практический семинар «Современные технологии выращивания и переработки ягод». В числе делегации фермеров из Бежаницкого региона оказался Илья Степанов – глава КФХ «Бежаницкая ягода». Об этом ПАИ сообщила газета «Сельская новь».

Участники слушали доклады о ведущих российских фермерах, побывали на полях и перерабатывающем заводе компании «Слободские ягодники». Фермеры выращивают малину и чёрную смородину на 30 гектарах земли и всё перерабатывают.

«Для меня это было важно, так как малина сейчас наиболее интересный продукт для расширения ассортимента нашего КФХ. Поэтому я с удовольствием посетил экскурсию, ознакомился с сортами, которые используются в хозяйстве, и с методами обработки», – отметил Илья Степанов.

По словам главы КФХ, самое интересное – это переработка. На заводе участники семинара увидели процесс производства клубничного и малинового пюре, а затем им дали попробовать быстрозамороженное пюре, похожее на щербет. При заготовке пюре из малины там убирают косточки. Из них делают масло и муку.

Многие из спикеров рассказывали о трудностях, через которые проходили на первых порах. Оказалось, что из всех, кто начинает своё дело в ягодном бизнесе, больше половины разоряются в первые несколько лет.

«Надеюсь, мы уже прошли этот этап. Сейчас у нас большие планы расширения ассортимента, работы очень много. Поэтому иногда даже задумываюсь о том, не построить ли дом прямо на нашем поле и не переехать ли туда», – засмеялся Илья.

Семинар проводил Центр поддержки фермеров при Министерстве сельского хозяйства Калужской области и региональный институт повышения квалификации и дополнительного образования в сфере АПК. Перед фермерами выступил заместитель министра сельского хозяйства Калужской области Александр Кузин. По его мнению, у этого бизнеса большие перспективы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Производство автомобилей в России замедлилось на фоне отпусков

23 августа 2023

Бежаницкий фермер побывал на семинаре по выращиванию ягод

23 августа 2023

Семья из Опочки держит у себя в квартире хамелеона

23 августа 2023

Заместитель командующего ВДВ России встретился с активом Великолукского района

23 августа 2023

На Рижском проспекте и в Финском парке установят знаки «Пешеходная дорожка»

23 августа 2023

В Новоржеве завершается реализация проекта «Отдых, культура и спорт»

23 августа 2023

О капремонте поговорили на «Серебряном дожде». Главное

23 августа 2023

Замкомандующего ВДВ России посетил локнянский штаб «Мы вместе»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...