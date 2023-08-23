Бежаницкий фермер побывал на семинаре по выращиванию ягод

22:51, 23 августа 2023, ПАИ

В селе Слобода Калужской области состоялся практический семинар «Современные технологии выращивания и переработки ягод». В числе делегации фермеров из Бежаницкого региона оказался Илья Степанов – глава КФХ «Бежаницкая ягода». Об этом ПАИ сообщила газета «Сельская новь».

Участники слушали доклады о ведущих российских фермерах, побывали на полях и перерабатывающем заводе компании «Слободские ягодники». Фермеры выращивают малину и чёрную смородину на 30 гектарах земли и всё перерабатывают.

«Для меня это было важно, так как малина сейчас наиболее интересный продукт для расширения ассортимента нашего КФХ. Поэтому я с удовольствием посетил экскурсию, ознакомился с сортами, которые используются в хозяйстве, и с методами обработки», – отметил Илья Степанов.

По словам главы КФХ, самое интересное – это переработка. На заводе участники семинара увидели процесс производства клубничного и малинового пюре, а затем им дали попробовать быстрозамороженное пюре, похожее на щербет. При заготовке пюре из малины там убирают косточки. Из них делают масло и муку.

Многие из спикеров рассказывали о трудностях, через которые проходили на первых порах. Оказалось, что из всех, кто начинает своё дело в ягодном бизнесе, больше половины разоряются в первые несколько лет.

«Надеюсь, мы уже прошли этот этап. Сейчас у нас большие планы расширения ассортимента, работы очень много. Поэтому иногда даже задумываюсь о том, не построить ли дом прямо на нашем поле и не переехать ли туда», – засмеялся Илья.

Семинар проводил Центр поддержки фермеров при Министерстве сельского хозяйства Калужской области и региональный институт повышения квалификации и дополнительного образования в сфере АПК. Перед фермерами выступил заместитель министра сельского хозяйства Калужской области Александр Кузин. По его мнению, у этого бизнеса большие перспективы.