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Общество

Более 1100 псковских семей начали получать ежемесячную выплату из маткапитала

В Псковской области в этом году 1 133 семьи начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала благодаря изменению условий её назначения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Размер ежемесячной выплаты – один прожиточный минимум ребёнка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Псковской области он составляет 13 920 рублей в месяц.

В случае изменения величины прожиточного минимума в регионе ежемесячная выплата будет пересчитана в беззаявительном порядке.

Выплата назначается семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Если в семье есть несколько детей до трёх лет и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на ещё одного ребёнка. При этом заявление на выплату подаётся на каждого ребёнка по отдельности.

«Напомним, что ежемесячная выплата назначается при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе на дату обращения за назначением», – отметили в пресс-службе.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. Если заявление о получении ежемесячной выплаты подано не позднее трёх месяцев с месяца рождения ребёнка (родного, усыновлённого), ежемесячная выплата осуществляется с месяца рождения ребёнка (родного, усыновлённого). В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется с месяца обращения за её назначением.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребёнком возраста трёх лет. Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который назначена указанная выплата.

Напомним, что с этого года ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребёнка до трёх лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребёнка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье имелось несколько детей до трёх лет.

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