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Общество

Около 80 млн рублей вложили в ремонт образовательных учреждений Пскова

На ремонты в школах и детских садах Пскова в этом году направили порядка 80 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

«В этом году масштабные работы. Всего на ремонт было потрачено порядка 80 миллионов рублей», – отметил гость студии и добавил, что это больше, чем в 2022 году почти на 26 миллионов рублей.

Геннадий Иойлев подчеркнул, что эти средства вложили как в ремонт, так и в работы, направленные на антитеррористическую защищённость образовательных учреждений. «Это ограждения, оборудование школ системами видеонаблюдения, целый комплекс работ», – пояснил он.

Начальник управления образования администрации Пскова добавил, что также планируется включить восемь образовательных учреждений города в программу по проведению капитального ремонта. Заявки на конкурс уже подали.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников на традиционном августовском педсовете поставил перед учителями несколько задач. Кроме того, правительство Псковской области и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве.

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