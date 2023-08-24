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Политика

На международной арене нужны новые правила – Виктор Остренко

На международной арене нужны новые правила, заявил руководитель исполкома «Народного фронта» в Псковской области Виктор Остренко.

Фото: ПАИ

«Когда на мировой арене старые правила вызывают не только вопросы, но и нежелание им следовать – это говорит о многом и прежде всего о том, что нужны новые правила, – отметил Остренко. – БРИКС становится площадкой формирования новой философии в установлении этих правил. Для стран БРИКС нет никаких ограничений и нет никаких запретов в этом направлении. Каждый участник – равноправный партнёр, принимающий общепринятые условия договора и действующий в наднациональных интересах. Только так можно достигать взаимовыгодных результатов в международной кооперации».

БРИКС – межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. С 1 января 2024 года планируется присоединение Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, тогда число членов увеличится до одиннадцати. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC), в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

23 августа ЮАР принимала первый после пандемии COVID-19 очный саммит БРИКС. На встречу прибыли лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. 

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