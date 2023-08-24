Водителя госпитализировали после ДТП в Невельском районе
Столкновение автомобилей Mitsubishi и Nissan произошло на повороте на деревню Осовик в Невельском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
После столкновения автомобиль Mitsubishi съехал в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель Mitsubishi. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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