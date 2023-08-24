Водителя госпитализировали после ДТП в Невельском районе

16:45, 24 августа 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Mitsubishi и Nissan произошло на повороте на деревню Осовик в Невельском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















После столкновения автомобиль Mitsubishi съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель Mitsubishi. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.