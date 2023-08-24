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Общество

Фильм о Себеже выйдет на телеканале «Культура»

Сегодня в Себеж приехала съёмочная группа телеканала «Культура», чтобы снять фильм о городе, его истории, поговорить с выдающимися жителями города. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».

Фото газеты «Призыв»

«Мы снимаем цикл фильмов о городах России. Прежде всего нас интересуют культурная жизнь, история, интересные люди, мы встречались с Валерием Сапега, Дмитрием Ершовым. Всего в цикле восемь серий, надеемся на второй сезон. Выход запланирован в сентябре на телеканале «Культура». Фильм получил название «Истории города Н», – рассказала продюсер фильма Катерина Ковалевская.

Вместе со съёмочной группой в Себеж приехал Пьер Бурель, французский актёр, педагог, на счету которого более 40 фильмов. Многим актёр знаком по сериалу «Кухня», также он снимался в фильмах «Союз спасения», «Истребители» , «Последний бой» и др.

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Фильм о Себеже выйдет на телеканале «Культура»


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