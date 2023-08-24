Жители Дедовичей препятствуют строительству дорог

21:21, 24 августа 2023, ПАИ

На объездной дороге в Дедовичском районе идёт ремонт дорожного полотна. Об этом ПАИ сообщила газета «Коммуна».

Дорожники разбирают старое бетонное покрытие и снимают верхний слой. Строительные материалы идут на продолжение улиц Виноградова и Есенина. Жители этих улиц препятствуют строительству дорог: по словам водителей КамАЗов, они выходят на улицы с вилами, перекрывают их личным автотранспортом.

В продолжение улиц размежёваны земельные участки, которые дедовичане уже оформили под строительство, к ним должны быть проложены подъездные пути – и их прокладывают.