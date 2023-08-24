Осуждённые приводят в порядок Петровский парк в Великих Луках

22:09, 24 августа 2023, ПАИ

В преддверии одного из главных для великолучан праздников, Дня города, который состоится в ближайшие выходные, осуждённые, отбывающие наказание в исправительном центре № 1 УФСИН России по Псковской области, активно помогают местной администрации в благоустройстве различных территорий. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот раз местом уборки стал Петровский парк. В рамках празднования он станет локацией для интерактивных площадок и ярмарки декоративно-прикладного творчества. Привлечённые к работам лица проявили личную заинтересованность и делают это на безвозмездной основе в свободное от основной трудовой деятельности время.

Силами 12 осуждённых в парке была произведена погрузка ранее скошенной на газонах травы, оказана помощь в её вывезении. Кроме того, лица, приговорённые к принудительным работам, убрали лишний мусор, очистили территорию от различного сора, навели порядок у Вечного огня.