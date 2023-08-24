Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Осуждённые приводят в порядок Петровский парк в Великих Луках

В преддверии одного из главных для великолучан праздников, Дня города, который состоится в ближайшие выходные, осуждённые, отбывающие наказание в исправительном центре № 1 УФСИН России по Псковской области, активно помогают местной администрации в благоустройстве различных территорий. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот раз местом уборки стал Петровский парк. В рамках празднования он станет локацией для интерактивных площадок и ярмарки декоративно-прикладного творчества. Привлечённые к работам лица проявили личную заинтересованность и делают это на безвозмездной основе в свободное от основной трудовой деятельности время.

Силами 12 осуждённых в парке была произведена погрузка ранее скошенной на газонах травы, оказана помощь в её вывезении. Кроме того, лица, приговорённые к принудительным работам, убрали лишний мусор, очистили территорию от различного сора, навели порядок у Вечного огня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 августа 2023

Модуль станции водоподготовки доставили в поселок Великолукского района

24 августа 2023

Экзамены для девятиклассников изменятся в 2024 году

24 августа 2023

Осуждённые приводят в порядок Петровский парк в Великих Луках

24 августа 2023

Девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове

24 августа 2023

Финальные летние сборы проходят в Пушкиногорском районе

24 августа 2023

Жители Дедовичей препятствуют строительству дорог

24 августа 2023

Более 100 ультрасовременных светильников подарили Каськовской школе

24 августа 2023

Приёмка образовательных учреждений состоялась в Островском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...