Александр Гончаренко принял участие в городском августовском педсовете

12:55, 25 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко принял участие в августовском совещании педагогических работников Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Мероприятие состоялось сегодня, 25 августа, в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. С приветственными словами в преддверии нового учебного года к участникам мероприятия обратились представители органов власти и другие официальные лица.

«В середине августа депутаты Псковской городской Думы смогли убедиться, что общеобразовательные учреждения города в целом готовы к началу нового учебного года. Вместе с комиссией мы проверили школы, детские сады, учреждения дополнительного образования», - отметил в своей речи председатель Думы. От имени депутатского корпуса Александр Гончаренко поздравил собравшихся с наступающим Днем знаний и пожелал в новом учебном году успехов во всех начинаниях на благо Пскова.

От председателя Думы педагогам были вручены благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы образования в Пскове.