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Общество

1,3 млрд рублей привлекли в Островский район за пять лет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Островский район поделился своими впечатлениями о внешнем улучшении района с активом муниципалитета, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«Многое сделано за последние пять лет. Район продолжает меняться в лучшую сторону: ремонтируются школы, детские сады, благоустраиваются территории, ведётся работа над развитием туристического потенциала. В район привлечено 1,3 млрд рублей – это хороший темп, которого удалось достичь командной работой. Я уже вижу задачи на следующий период. И всё получится сделать, если не только власти, но и жители района будут заинтересованы в привлечении средств и качественном исполнении проектов», – подчеркнул Михаил Ведерников и указал на необходимость использовать все инструменты привлечения средств в районный бюджет.

Глава района Дмитрий Быстров обратил внимание, что все качественные изменения, которые происходят, связаны с поддержкой правительства области и лично губернатора. «Мы видим, что цифры реализуются в конкретные дела. Всё это видно, осязаемо и действительно радует глаз. Большой комплекс работ выполнен, впереди ещё много мероприятий. Радует, что все включены, безучастных лиц у нас точно нет», – отметил он.

О планах жителей района по развитию территорий и на другие актуальные темы Михаил Ведерников пообщался с участниками встречи в ходе открытого разговора.

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