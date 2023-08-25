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Экономика

Российский рынок акций растёт на фоне дорожающей нефти

Российский рынок акций вырос в пятницу на 0,6 % на фоне подешевевшего к доллару рубля и повышающейся стоимости нефти, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков, сообщает агентство «Прайм».

Фото: ПАИ

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,64 %, до 3157,33 пункта, долларовый индекс РТС  на 0,03 %, до 1043,84 пункта.

Отмечается, что за неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,48 %. При этом РТС снизился на 0,3 %.

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