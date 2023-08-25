Псковские легкоатлеты стали призёрами в первый день летней спартакиады

22:06, 25 августа 2023, ПАИ

Псковские легкоатлеты стали призёрами в первый соревновательный день XIX летней Спартакиады союза городов Центра и Северо-Запада России, которая проходит в Вологде. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменов Анна Шкробинец.

Патриция Дёмина стала третьей в дисциплине «100 метров с барьерами», пробежав дистанцию за 16,1 секунды.

Пскович Степан Кириллов занял первое место в прыжках в высоту с результатом 195 сантиметров. Серебро взял псковский спортсмен Владимир Бузлаев, перепрыгнув планку высотой 185 сантиметров.

Бронзовой призёркой на соревнованиях по прыжкам в высоту стала псковичка Надежда Москаль.

Отметим, что в псковскую легкоатлетическую делегацию на летней спартакиаде входит девять спортсменов: Вадим Новаченко, Владимир Бузлаев, Максим Михеев, Валентин Калашников, Константин Петтай, Степан Кириллов, Арина Семёнова, Надежда Москаль и Патриция Дёмина.

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