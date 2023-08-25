Мошенники в Петербурге обманули пенсионерку на полмиллиона рублей

10:31, 26 августа 2023, ПАИ

Злоумышленники в Санкт-Петербурге обманным путём выманили у пенсионерки 1940 года рождения 500 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям 25 августа, рассказав, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и под предлогом поимки мошенников убедил её передать деньги курьеру, который подойдёт к ней по месту жительства на проспекте Тореза.

Пенсионерка сообщила приметы мошенника. По её словам, курьеру было на вид около 25 лет, рост – около 160 см, он был одет в рубашку вишнёвого цвета, джинсы и белые кроссовки. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

В тот же день жертвой мошенников в Санкт-Петербурге стал пенсионер 1952 года рождения, проживающий на улице Чебышевской. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный под видом сотрудника Сбербанка и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил перевести через банкомат 420 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.