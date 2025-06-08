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Происшествия

Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке

ДТП с участием автомобиля «Нива» и скутера произошло на улице Заречной в Пустошке. 31-летний водитель скутера при попытке обгона не учёл встречный транспорт и столкнулся с обгоняемой «Нивой». Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель скутера с травмами госпитализирован. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

  • Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники ГАИ, скорая помощь и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.

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