Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке

15:10, 08 июня 2025, ПАИ

ДТП с участием автомобиля «Нива» и скутера произошло на улице Заречной в Пустошке. 31-летний водитель скутера при попытке обгона не учёл встречный транспорт и столкнулся с обгоняемой «Нивой». Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель скутера с травмами госпитализирован. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали сотрудники ГАИ, скорая помощь и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.