Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пустошке
ДТП с участием автомобиля «Нива» и скутера произошло на улице Заречной в Пустошке. 31-летний водитель скутера при попытке обгона не учёл встречный транспорт и столкнулся с обгоняемой «Нивой». Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель скутера с травмами госпитализирован. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали сотрудники ГАИ, скорая помощь и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.
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