Автомобиль съехал в кювет в Невельском районе
ДТП произошло перед мостом через реку Симоновку у деревни Игнатково в Невельском районе. 43-летняя женщина, управлявшая автомобилем Geely, не справилась с управлением, и транспортное средство съехало в кювет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В машине находились двое детей, которых для осмотра доставила бригада скорой помощи. Видимых повреждений у детей не обнаружено.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте происшествия работали пожарные, сотрудники ГАИ и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.
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