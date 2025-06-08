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Происшествия

Автомобиль съехал в кювет в Невельском районе

ДТП произошло перед мостом через реку Симоновку у деревни Игнатково в Невельском районе. 43-летняя женщина, управлявшая автомобилем Geely, не справилась с управлением, и транспортное средство съехало в кювет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В машине находились двое детей, которых для осмотра доставила бригада скорой помощи. Видимых повреждений у детей не обнаружено.

  • Автомобиль съехал в кювет в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль съехал в кювет в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль съехал в кювет в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль съехал в кювет в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль съехал в кювет в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль съехал в кювет в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте происшествия работали пожарные, сотрудники ГАИ и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.

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