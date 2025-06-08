Автомобиль съехал в кювет в Невельском районе

16:30, 08 июня 2025, ПАИ

ДТП произошло перед мостом через реку Симоновку у деревни Игнатково в Невельском районе. 43-летняя женщина, управлявшая автомобилем Geely, не справилась с управлением, и транспортное средство съехало в кювет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В машине находились двое детей, которых для осмотра доставила бригада скорой помощи. Видимых повреждений у детей не обнаружено.

На месте происшествия работали пожарные, сотрудники ГАИ и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.