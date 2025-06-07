Два ребёнка и девушка пострадали в результате ДТП в Пскове

19:30, 07 июня 2025, ПАИ

Столкновение внедорожника и легкового автомобиля марки BMW произошло на улице Петровской у дома № 53 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В салоне легкового автомобиля находились трое пострадавших: трёхмесячный младенец, шестилетний ребёнок и их 23-летняя мать. Девушка и дети госпитализированы с различными травмами.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. В настоящее время состояние всех пострадавших уточняется.