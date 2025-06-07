Два ребёнка и девушка пострадали в результате ДТП в Пскове
Столкновение внедорожника и легкового автомобиля марки BMW произошло на улице Петровской у дома № 53 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В салоне легкового автомобиля находились трое пострадавших: трёхмесячный младенец, шестилетний ребёнок и их 23-летняя мать. Девушка и дети госпитализированы с различными травмами.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали спасатели АСС, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. В настоящее время состояние всех пострадавших уточняется.
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