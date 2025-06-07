Мужчина пострадал во время пожара в Стругокрасненском районе
Возгорание гаража произошло в деревне Сиковицы Стругокрасненского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате полностью сгорел гараж с находившимся внутри трактором МТЗ-80. Владелец гаража получил ожоги около 70 % тела и экстренно госпитализирован в Псковскую областную больницу.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на жилой дом и четыре хозяйственные постройки. По факту происшествия проводится проверка.
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