Мужчина пострадал во время пожара в Стругокрасненском районе

21:21, 07 июня 2025, ПАИ

Возгорание гаража произошло в деревне Сиковицы Стругокрасненского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате полностью сгорел гараж с находившимся внутри трактором МТЗ-80. Владелец гаража получил ожоги около 70 % тела и экстренно госпитализирован в Псковскую областную больницу.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на жилой дом и четыре хозяйственные постройки. По факту происшествия проводится проверка.