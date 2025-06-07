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Происшествия

Мужчина пострадал во время пожара в Стругокрасненском районе

Возгорание гаража произошло в деревне Сиковицы Стругокрасненского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате полностью сгорел гараж с находившимся внутри трактором МТЗ-80. Владелец гаража получил ожоги около 70 % тела и экстренно госпитализирован в Псковскую областную больницу.

  • Мужчина пострадал во время пожара в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал во время пожара в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал во время пожара в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на жилой дом и четыре хозяйственные постройки. По факту происшествия проводится проверка.

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