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Происшествия

Автомобиль опрокинулся и частично погрузился в воду в Гдовском районе

Автомобиль Mitsubishi Pajero опрокинулся и частично погрузился в воду на 83-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе. В салоне находились двое пожилых пассажиров и их дочь – её зажало в автомобиле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники ГАИ, спасатели, пожарные, бригада скорой помощи и медицины катастроф, которые проводили операцию по освобождению пострадавшей.

  • Автомобиль опрокинулся и частично погрузился в воду в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль опрокинулся и частично погрузился в воду в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль опрокинулся и частично погрузился в воду в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль опрокинулся и частично погрузился в воду в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль опрокинулся и частично погрузился в воду в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Обстоятельства ДТП выясняются.

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