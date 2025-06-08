Автомобиль опрокинулся и частично погрузился в воду в Гдовском районе

17:34, 08 июня 2025, ПАИ

Автомобиль Mitsubishi Pajero опрокинулся и частично погрузился в воду на 83-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе. В салоне находились двое пожилых пассажиров и их дочь – её зажало в автомобиле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работали сотрудники ГАИ, спасатели, пожарные, бригада скорой помощи и медицины катастроф, которые проводили операцию по освобождению пострадавшей.

Обстоятельства ДТП выясняются.