В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер
Росгвардия пресекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в посёлке Крестцы Новгородской области, трое нарушителей переданы полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что около спортивно-оздоровительного комплекса в посёлке запущен беспилотный летательный аппарат-квадрокоптер. Наряд группы задержания прибыл на место, где были обнаружены трое мужчин.
«Мужчины пояснили, что проводили съёмку с целью охвата масштаба спортивного комплекса с высоты для подготовки видеоролика и размещения его в сети Интернет, однако согласования с администрацией Крестецкого района не имели. Росгвардейцы передали правонарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении Росгвардии региона.
Ограничение на использование БПЛА на территории региона введено с ноября 2022 года.
Митрополит Тихон проверил подготовку к открытию картинной галереи архимандрита Алипия
Увеличение пассажиропотока ожидается в дни празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря
Благотворительная акция поддержки участников СВО «Мы вместе» прошла в Усвятском районе