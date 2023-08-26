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Общество

В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер

Росгвардия пресекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в посёлке Крестцы Новгородской области, трое нарушителей переданы полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что около спортивно-оздоровительного комплекса в посёлке запущен беспилотный летательный аппарат-квадрокоптер. Наряд группы задержания прибыл на место, где были обнаружены трое мужчин.

«Мужчины пояснили, что проводили съёмку с целью охвата масштаба спортивного комплекса с высоты для подготовки видеоролика и размещения его в сети Интернет, однако согласования с администрацией Крестецкого района не имели. Росгвардейцы передали правонарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении Росгвардии региона.

Ограничение на использование БПЛА на территории региона введено с ноября 2022 года.
 

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