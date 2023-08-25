Пенсионер из Струг Красных потерял более 430 тысяч рублей из-за мошенников

13:03, 26 августа 2023, ПАИ

Более 430 тысяч рублей потерял 76-летний пенсионер из Струго-Красненского района по вине мошенника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина пояснил полицейским, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Собеседник рассказал о попытке снятия денежных средств со счёта пенсионера и убедил мужчину предотвратить эту попытку.

Пенсионер начал следовать инструкциям звонившего – установил программу удалённого доступа и ввёл личные данные, в результате чего и стал жертвой дистанционного хищения денежных средств.

Мобильный телефон мужчины изъят. Выясняются все обстоятельства случившегося.