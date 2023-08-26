Водный парад в День города прошёл в Великих Луках

14:36, 26 августа 2023, ПАИ

Водный парад в честь 857-летия города прошёл в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале Luki-News.

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Возглавил водное шествие по реке Ловати император Пётр Первый со своей свитой, роли которых исполнили артисты Великолукского драматического театра.

По высадке на берег гости праздника в сопровождении великолукских мажореток и барабанщиков из Санкт-Петербурга торжественной колонной прошли к Петровскому парку.