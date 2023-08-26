Беременная женщина пострадала в ДТП у ТЦ «Fjord Plaza» в Пскове
Ребенок, беременная женщина и еще два человека пострадали в результате ДТП напротив ТЦ «Fjord Plaza» в Пскове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».
На повороте на деревню Родину у торгового центра произошло столкновение трех автомобилей ВАЗ-2107, Nissan и Citroen.
В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок и беременная женщина. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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