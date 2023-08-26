Беременная женщина пострадала в ДТП у ТЦ «Fjord Plaza» в Пскове

17:39, 26 августа 2023, ПАИ

Ребенок, беременная женщина и еще два человека пострадали в результате ДТП напротив ТЦ «Fjord Plaza» в Пскове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».

На повороте на деревню Родину у торгового центра произошло столкновение трех автомобилей ВАЗ-2107, Nissan и Citroen.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок и беременная женщина. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.