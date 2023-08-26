Гаджеты и бытовая техника: лучшие покупки псковичей в 2023 году – опрос

18:30, 26 августа 2023, ПАИ

Лучшими покупками в этом году псковичи чаще всего считают гаджеты и бытовую технику, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди представителей экономически активного населения города.

Топ лучших покупок псковичей возглавляют смартфоны и планшеты: об удачном приобретении новых электронных устройств рассказали 15 % опрошенных. 10 % порадовались новой бытовой технике, 10 % – одежде и обуви, 7 % – туристическим путёвкам, 7 % – деликатесам, 5 % – спортивным товарам. 3 % респондентов остались довольны покупкой недвижимости и мебели, 2 % – покупкой автомобиля и ещё 2 % – приобретением книги или обучающих курсов. Оставшиеся 11 % назвали удачными покупками другие товары, среди которых инструменты, детские вещи, драгоценности, ценные бумаги, домашние животные и прочее.

Запомнившихся приобретений не было у каждого четвёртого (24 %).

Женщины чаще мужчин называют своей лучшей покупкой одежду и обувь (16 против 7 %). Тех, кто вспоминает об удачной покупке чего-нибудь вкусного, больше среди мужчин (6 против 2 %).