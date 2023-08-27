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Можно ли употреблять алкоголь при гастрите, рассказали псковичам

Можно ли употреблять алкоголь при гастрите, рассказали псковичам в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Гастрит – это заболевание желудка, которое характеризуется его воспалением. Одним из множества факторов, которые могут спровоцировать развитие гастрита, является алкоголь. Однако, несмотря на то что многие знают о вреде алкоголя для здоровья, всё равно продолжают злоупотреблять им, забывая или не зная о возможных последствиях.

При гастрите возникают ощущение тяжести в животе, тошнота, рвота, боли и другие симптомы. Употребление алкоголя может ещё больше усугубить состояние слизистой желудка и привести к хроническому гастриту и язве. Алкоголь ухудшает кровообращение в желудке и его пищеварительную функцию, что может привести к снижению выделения желудочного сока и спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Чтобы сохранить здоровье желудка, нужно следить за питанием, исключить из рациона продукты, которые вызывают раздражение желудка, и отказаться от алкоголя.

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