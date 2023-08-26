Борис Елкин встретился с послом Белоруссии в РФ

23:36, 26 августа 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым сегодня, 26 августа. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«С соседней Белоруссией у Пскова давние деловые и дружеские связи. Тесно сотрудничаем с городом-побратимом Витебском, а с недавнего времени и с Октябрьским районом Минска. Поэтому тем для обсуждения на встрече было много: это совместные ярмарки товаров, творческие и образовательные обмены, взаимодействие в строительной и транспортной сферах, развитие туристических связей и многое другое. С друзьями из Белоруссии очень приятно работать. Дмитрий Николаевич подтвердил, что и его коллеги всегда тепло отзываются о псковичах», – написал Борис Елкин.

Напомним, что вчера с послом Белоруссии Дмитрием Крутым в рамках рабочей встречи встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Они обсуждали реализацию договорённостей в рамках взаимодействия Псковской области и Белоруссии и планы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.