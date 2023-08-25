Посол Белоруссии в РФ отметил динамичное развитие Псковской области и двусторонних связей

19:33, 25 августа 2023, ПАИ

Реализацию договорённостей в рамках взаимодействия Псковской области и Белоруссии и планы по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой в рамках рабочей встречи 25 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во встрече также участвовали руководители аппарата правительства Псковской области, МИД России в Пскове и члены официальной делегации от посольства Белоруссии в России.

Перед началом обсуждения официальные лица почтили память советских воинов-освободителей в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата в Пскове.

Открывая рабочую встречу, Михаил Ведерников поприветствовал белорусских гостей на древней псковской земле и выразил надежду, что, несмотря на плотный график, у них будет возможность познакомиться с Псковом и почувствовать дух города и области. «Нам есть, что показать и рассказать», – добавил он.

Губернатор отметил, что отношения Псковской области и Белоруссии динамично развиваются. «Товарооборот растёт: с января по март этого года рост составил 20% – до 56 млн белорусских рублей. Активно работаем в рамках Межправительственной комиссии России и Беларуси. Совсем недавно, в Витебске, мы детально проработали и приняли целый ряд стратегических решений, утвердили предметный план работ. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества, хотя, надо отметить, динамика нашего взаимодействия на сегодняшний день впечатляет», – сказал Михаил Ведерников.

Посол Белоруссии Дмитрий Крутой выразил признательность Михаилу Ведерникову за тёплый приём и возможность встретиться лично. «Я первый раз в Пскове, раньше видел его только в книгах и публикациях, и первое впечатление – город дышит историей и развивается», – добавил он.

Дмитрий Крутой назвал результаты работы правительства Псковской области за пять лет впечатляющими. «Бюджет региона вырос в два раза и видно, что вы этот бюджет направляете на серьёзные инфраструктурные проекты в Пскове, Великих Луках и других населённых пунктах. Непосредственно при вашем участии восстановлено авиасообщение, развиваются промышленное производство, в том числе в ОЭЗ «Моглино», проекты в образовании и гуманитарной сфере. И эти внутренние результаты работы вашей команды повлияли на нашу совместную повестку – за пять лет двусторонний товарооборот вырос в два раза. Каждый год мы прибавляли 15–20% и достигли показателя в 200 млн долларов США. Это серьёзный показатель и хороший результат», – подчеркнул посол.

Дмитрий Крутой добавил, что российско-белорусская повестка расширяется, и появляются новые направления взаимодействия. «Псковская область – один из первых субъектов Российской Федерации, с которым Республика Беларусь утвердила план сотрудничества на следующие три года», – отметил он.

Отдельно посол выделил проект ПсковГУ «Российско-белорусский университетский союз «Вместе», который реализуется вузом в рамках программы «Приоритет 2030» и объединяет все уровни образования. «Уникальная модель образовательного консорциума, которую я буду со своей стороны тиражировать и поддерживать», – добавил Дмитрий Крутой.

В числе перспективных направлений двустороннего взаимодействия стороны обсудили поддержку авиарейса «Псков-Минск-Псков», расширение торгово-экономического сотрудничества, укрепление взаимодействия в строительной и гуманитарной сферах, в сельском хозяйстве и туризме. «Многие программы можно усилить за счёт бюджета Союзного государства. В перспективе это даст позитивные результаты в экономике и Псковской области, и Республики Беларусь», – отметил Михаил Ведерников и заручился поддержкой посла в проработке этого вопроса.

В программе официального визита посла Белоруссии в Псковскую область запланировано несколько мероприятий. В их числе посещение Псковского государственного университета и ознакомление с передовой инженерной школой Союзного государства, а также знакомство с предприятиями, которые активно сотрудничают с белорусской стороной.