Лобовое столкновение двух фур и легкового Hyundai произошло ночью на трассе в Псковской области

11:24, 27 августа 2023, ПАИ

Ночью 27 августа в Куньинском районе на 445-м километре автодороги М-9 «Балтия» произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и двух фур, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В результате ДТП пострадали водитель фуры и водитель Hyundai. Водитель второй фуры, уроженец Киргизии, от госпитализации отказался. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, после чего грузовой автомобиль столкнулся с фурой, которая ехала во встречном направлении.