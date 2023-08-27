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Происшествия

Лобовое столкновение двух фур и легкового Hyundai произошло ночью на трассе в Псковской области

Ночью 27 августа в Куньинском районе на 445-м километре автодороги М-9 «Балтия» произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и двух фур, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

  • Тройное ДТП
    Фото: ПАИ
  • Тройное ДТП
    Фото: ПАИ
  • Тройное ДТП
    Фото: ПАИ
  • Тройное ДТП
    Фото: ПАИ
  • Тройное ДТП
    Фото: ПАИ
  • Тройное ДТП
    Фото: ПАИ
  • Тройное ДТП
    Фото: ПАИ
  • Тройное ДТП
    Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадали водитель фуры и водитель Hyundai. Водитель второй фуры, уроженец Киргизии, от госпитализации отказался. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, после чего грузовой автомобиль столкнулся с фурой, которая ехала во встречном направлении.

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